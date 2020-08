Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha parlato della riapertura degli stadi

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in Italia; ritenendo, però, l’azione come secondaria per il nostro Paese.

«Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento».