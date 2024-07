Calciomercato Inter, Rodriguez FORTEMENTE nel mirino. Ecco le ultime NOVITA’

Ricardo Rodriguez Inter potrebbe essere una trattativa di calciomercato non indifferente. Ecco le ULTIME NOVITA’ in casa nerazzurra

Com’è ormai è da giorni noto l’Inter prosegue la ricerca di un difensore. Il club nerazzurro vorrebbe infatti un talento capace di puntellare il reparto difensivo degli uomini di Simone Inzaghi: in cima alla lista Ricardo Rodriguez.

Il terzino si è svincolato dal Torino, non avrebbe però infiammato l’entusiasmo della nuova società. Come svelato stamane da Tuttosport, Oaktree preferirebbe puntare su un atleta più giovane e con prospettive migliori per il futuro.