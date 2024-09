Richardson, le parole degli agenti: «Ha tecnica ed eleganza»

Le parole degli agenti di Richardson, nuovo centrocampista della Fiorentina: «Amir ha grandi obiettivi: è molto umile, ma…»

Emmanuel Lacroix e Sebastien Szwarc, agenti del nuovo centrocampista della Fiorentina, hanno parlato a SpaceViola del calciatore marocchino. Di seguito le sue parole

OBIETTIVI – «Amir ha grandi obiettivi, sia con la Fiorentina che con la nazionale marocchina. È molto umile, ma sa di avere un grandissimo potenziale e che, con il duro lavoro e la determinazione, può raggiungere traguardi importanti. Non si pone limiti».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – «Deve ancora migliorare molto, ovviamente, ma pensiamo che le aree in cui debba crescere maggiormente siano: intensità, grinta e nelle due fasi di gioco. In fase difensiva può essere più d’aiuto alla squadra, mentre in fase offensiva può essere più incisivo grazie alla sua altezza, magari segnando qualche gol di testa».

QUALITA’ – «La sua tecnica, l’eleganza palla al piede e la capacità di rompere le linee, così come la sua intelligenza, con e senza palla, nel leggere le situazioni di gioco, sono sicuramente i suoi punti di forza. Non è facile avere il suo tocco di palla, soprattutto considerando la sua statura».

SOMIGLIANZE – «È un giocatore davvero molto atipico. Come dicevamo prima, è difficile trovare un calciatore con la sua altezza e la sua tecnica, che è sicuramente superiore alla media. Non vogliamo sembrare presuntuosi, e per non dire che non somiglia a nessuno, possiamo riferire che uno dei cinque migliori allenatori di sempre ci ha detto che rivede nelle sue qualità alcune caratteristiche di grandi giocatori come Rabiot e Matic».