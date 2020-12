Ricorso Juve-Napoli, la FIGC si fa da parte e ADL va in aula: martedì il verdetto il verdetto de, Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni

Novità importanti per quanto concerne il ricorso del Napoli al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni per la partita non disputata e assegnata a tavolino alla Juventus. Come scrive il Mattino la FICG – come spesso accade in questi casi – farà un passo indietro come quando c’è un contenzioso tra due club.

Aurelio De Laurentiis dovrebbe essere presente in aula (udienza a porte aperte) ma non dovrebbe prendere parola. Il Napoli ha accolto con indifferenza la decisione della FIGC di non costituirsi in giudizio. ADL resta fiducioso sull’esito del ricorso. Il verdetto è atteso nella giornata di martedì-