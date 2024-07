Ricorso Mondiale per Club, l'ANNUNCIO di DE SIERVO: «Questa è stata UNA DECISIONE presa da tutte le Leghe Europee: siamo PREOCCUPATI per...»

Ricorso Mondiale per Club, l’ANNUNCIO di DE SIERVO: «Questa è stata UNA DECISIONE presa da tutte le Leghe: siamo PREOCCUPATI per questo…»

Durante la presentazione del calendario di Serie A, De Siervo ha commentato la questione legata al Mondiale per Club. In particolare, l’amministratore delegato della Serie A, ha riposto l’attenzione sul ricorso svolto dalle Leghe Europee. Di seguito le sue dichiarazioni.

DE SIERVO – «Il ricorso alla Fifa contro il Mondiale per club è una decisione di tutte le Leghe europee, non solo della Serie A. Tutto il contesto è in fibrillazione: non abbiamo nulla contro l’istituzione. Siamo preoccupati da questa esplosione delle gare. Già agli Europei abbiamo visto come i giocatori fossero sulle gambe, ma purtroppo dobbiamo prenderne atto».