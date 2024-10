Rigore Juve-Cagliari, Calvarese: «Rigore corretto da dare, ecco perchè»

Rigore Juve-Cagliari, la moviola dell’ex arbitro Calvarese sulla decisione dell’arbitro di dare il penalty ai bianconeri

Proteste in Juve Cagliari per il tocco di mano di Luperto, che ha portato al calcio di rigore realizzato da Dusan Vlahovic. Di seguito le parole dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul tocco del calciatore del Cagliari:

PAROLE – «Calcio di rigore assegnato nei primi minuti di gioco alla Juventus: sanzionato un tocco di mano di Sebastiano Luperto dopo un colpo di testa di Gatti in area di rigore. Il tocco è punibile per geometria: giusto il penalty. Il braccio sembra in posizione naturale vista la volontà di colpire il pallone di testa e l’impatto con l’avversario che sta dietro, ma si trova sopra le spalle. In quella posizione, è sempre punibile».