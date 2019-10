Rijkaard: «Ancelotti un maestro. Baresi parlava con lo sguardo» – VIDEO

Rijkaard, l’ex Milan ha parlato dei suoi ex compagni di squadra: Carlo Ancelotti e Franco Baresi

Era un Milan di altri tempi quello di cui parla Rijkaard, un Milan fatto di grandi campioni, che vinceva tutto in Italia e in Europa. Le parole dell’ex rossonero anche sui compagni di squadra Ancelotti e Baresi.

«Due giocatori importanti per me: Ancelotti che mi ha insegnato quello che dovevo fare in campo, per me era un maestro per quello quando lo vedo mi emoziono ancora. Il secondo è quello di Baresi, è sempre stato eccezionale, un grande fuoriclasse, è stato il nostro capitano».