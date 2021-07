Rimborsi arbitri: 16 mesi a Pasqua, 13 a La Penna. Tutte le sanzioni

La Commissione disciplinare dell’AIA ha inflitto le prime squalifiche in merito al caso dei rimborsi gonfiati dagli arbitri

La Commissione disciplinare dell’AIA ha inflitto le prime squalifiche in merito al caso dei rimborsi gonfiati dagli arbitri.

Sospensione di 16 mesi per Fabrizio Pasqua e di 13 mesi per Federico La Penna. Sanzioni anche per gli assistenti Stefano Del Giovane (12 mesi), Ivan Robilotta (13 mesi), Manuel Robilotta (14 mesi), Valentino Fiorito (16 mesi) e Andrea Tardino (20 mesi).