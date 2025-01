Rincon: «Col Torino ho sfiorato la Champions e sono stato benissimo. Vanoli sta facendo bene. Fidatevi di Sanabria, sa fare gol. Sul derby dico questo...»

Le parole di Tomas Rincon, centrocampista del Santos e doppio ex di Juve e Torino, sul derby della Mole in programma

Tomas Rincon, centrocampista venezuelano, oggi gioca in Brasile, nel Santos. In Italia ha vestito le maglie di entrambe le squadre di Torino, perciò è la persona adatta per raccontare il derby della Mole che si giocherà sabato alle ore 18, anche se non è super partes. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

VANOLI – «Credo che stia facendo un buon lavoro. Il Toro è partito benissimo, poi c’è stato un calo e adesso manca continuità. Bisogna sempre considerare che quando comincia un nuovo ciclo c’è bisogno di tempo per avere i risultati».

CHI SENTE ANCORA DEL TORO – «Si, sono in contatto con Linetty, Milinkovic e Sanabria».

SANABRIA HA FATTO SOLO 2 GOL – «Tonny è un grandissimo attaccante, ha una qualità di base che hanno in pochi e permette alla squadra di fare un gioco più pulito. Vero che non sta avendo la continuità che invece ha in Nazionale, ma resta una pedina fondamentale per i granata. Per il gol, ci vuole solo pazienza».

LA STAGIONE PIU’ BELLA AL TORO – «Quella del 2018-19 con Mazzarri in panchina. Abbiamo fatto 63 punti finendo settimi, ma siamo stati in corsa nelle ultime tre giornate per la qualificazione in Champions. Ma a dire la verità tutta la mia esperienza al Torino è stata gratificante. Io mi sono sempre identificato con quella maglia».

COSA PENSA DEL DERBY – «La storia che c’è dietro a entrambe le squadre».

TORINO CITTA‘ – «É un luogo a cui rimarrò legato per sempre perché lì è nata mia figlia. Ma devo dire che l’eleganza e il rispetto della gente di Torino sono unici. Il modo in cui si vive, discreto ma solidale, a me e alla mia famiglia è sempre piaciuto. Mia moglie mi ricorda spesso quanto siamo stati bene alla Juve e al Toro».

RESTERA’ NEL CALCIO – «Sì, al 100%. Farò sicuramente il corso per diventare direttore sportivo a Coverciano, ma non so se poi farò quel percorso oppure no. Non mi dispiacerebbe avere un ruolo nella nazionale venezuelana: vedremo».