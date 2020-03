Rinnovi Torino, il club granata vuole blindare le corsie esterne: Ansaldi e De Silvestri sono in scadenza di contratto

Potrebbe mutare radicalmente, nel breve volgere di qualche settimana, lo scenario futuro del pacchetto di esterni in casa Torino. Il ruolo con più interrogativi, al momento: appena tre elementi in rosa dopo l’addio invernale di Laxalt, tra un poco convincente Ola Aina ed un tandem Ansaldi-De Silvestri in scadenza di contratto.

Ma proprio per questi ultimi due le prospettive sono in costante evoluzione. E lasciano ora intravedere una doppia conferma. Per l’argentino sarà sufficiente esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno presente nell’attuale contratto, per l’ex Samp sono risultati proficui gli ultimi contatti per arrivare ad un’estensione fino al 2021 o al 2022.

