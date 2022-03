Rinnovo Bonucci, la Juve ci pensa: l’offerta per blindare il difensore

Bonucci Juve, possibile rinnovo al ribasso per il senatore bianconero? Ecco l’offerta che potrebbe convincerlo a firmare

Tra i rinnovi in casa Juve potrebbe rientrare anche quello di Leonardo Bonucci. Il club bianconero ha infatti iniziato i dialoghi sul contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. A riportarlo è il Corriere di Torino.

Stando al quotidiano torinese, ci sono stati dei contatti con il suo agente Alessandro Lucci per rimodulare l’ingaggio da quasi 7 milioni a stagione più bonus. Non si esclude anche un possibile prolungamento, proprio per spalmare l’attuale stipendio del senatore della Juventus.