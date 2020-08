Rinnovo Donnarumma: si profila una lunga estate di trattative. Il punto

Si profila una lunga estate di trattative tra il Milan e Donnarumma per il rinnovo del portiere: ecco cosa vuole Raiola

Il finale di stagione di Gigio Donnarumma è stato un crescendo continuo. Il “baby” portiere rossonero ha toccato 200 presenze con il Milan e ha pure indossato la fascia da capitano al braccio. Cosa manca quindi chiudere la stagione? Il rinnovo.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Rispetto all’incertezza di qualche mese fa, le basi di partenza sono decisamente migliorate. E Maldini e Massara non hanno fatto mistero sull’importanza e la volontà di tenere Gigio a Milanello. E poi è stato lo stesso portiere, supportato dai familiari, a chiarire al suo agente il desiderio di restare in rossonero. Raiola avrebbe certamente optato per altre soluzioni, ma la particolare situazione di mercato, che il Covid ha ridimensionato in termini di potere d’acquisto, non ha la- sciato grandi alternative.

Prima è filtrata l’ipotesi di pro- lungare per un anno, poi di due. Anche se in realtà il nocciolo della questione, più che sull’ingaggio verte sull’eventuale clausola rescissoria. Com’è ovvio, il Milan la gradirebbe più alta rispetto a quanto vorrebbe Raiola. Occorrerà raggiungere un delicato compromesso in modo che Gigio non diventi «prigioniero» del club e, allo stesso tempo, possa permettere al Diavolo una cospicua entrata quando le strade dovessero separarsi. Da quanto filtra, comunque, il fascicolo Donnarumma non è il primo in ordine di tempo sul tavolo di Gazidis. Il più urgente è senza ombra di dubbio Ibra. Gigio arriverà dopo ed è possibile che si attenda fino a quando il mercato non sarà finito (chiude il 5 ottobre): Raiola magari confida che possa spuntare un offerente di livello, e allo stesso tempo il trascorrere dei mesi inciderebbe fatalmente sull’entità della clausola.