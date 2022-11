Rinnovo Dzeko, il secondo obiettivo del bosniaco con l’Inter

Edin Dzeko si trova ancora una volta a dover esser il punto di riferimento avanzato dell’Inter con l’infortunio di Lukaku e ora il rinnovo non è impossibile

Il bosniaco corre, gioca, segna e gioca per due obiettivi. In primis lo Scudetto che non ha mai vinto in Italia e vorrebbe farlo con i nerazzurri. Il secondo è il rinnovo visto che ora la società potrebbe proporgli il prolungamento fino al 2024. Lo scrive Il Corriere dello Sport.