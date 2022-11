Inter, riflessioni su Lukaku per il futuro

Romelu Lukaku fino ad ora si è visto poco nella sua seconda avventura all’Inter, la società riflette visto il lungo infortunio del belga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza si aspettava qualcosa di diverso dal ritorno di Lukaku che fino a oggi non c’è mai stato. Il lungo stop a fronte della spesa fatta per riportare il belga in nerazzurro non vale la candela. La società riflette per il futuro.