Marotta serafico: «Nessun caso Icardi, i tifosi stiano tranquilli»

Beppe Marotta tranquillizza i tifosi sulla questione relativa al rinnovo di Mauro Icardi: il neo-a. d. dell’Inter ostenta fiducia

Nessun caso all’orizzonte, anche se del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter ormai parlano anche i muri: delle vicende legate al capitano nerazzurro e alle presunte richieste della moglie e agente Wanda Nara i tifosi si preoccupano del resto da settimane. Il neo-amministratore delegato interista Beppe Marotta, intervenuto ieri ai microfoni de La Domenica Sportiva, ha voluto però fare (definitivamente?) chiarezza: «Ho detto ai tifosi di stare tranquilli, non dobbiamo parlare di un caso Icardi – le parole dell’ex dirigente juventino – . Queste sono dinamiche tipiche di una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi di una scadenza contrattuale».

Insomma, nonostante il susseguirsi di rumors, nessun problema per Marotta, che anzi si è mostrato piuttosto fiducioso circa il prolungamento dell’attaccante argentino: «Credo che non ci saranno problemi, perché entrambe le parti hanno la volontà di continuare il rapporto e questo penso sia un comune denominatore di buon auspicio in vista del futuro».