Rinnovo Kvara: c’è ancora distanza tra le sue richieste e quelle del Napoli

Rinnovo Kvara, ancora distanza tra le richieste degli agenti del calciatori e il Napoli: clausola rescissoria e commissioni sul tavolo

In casa Napoli continua a tenere banco il rinnovo di Kvara, con il calciatore già nelle grazie del PSG e adesso anche del Barcellona. Come riportato dal Corriere dello Sport al momento il club di De Laurentiis continua a fare il prezzo per le interessate e intanto discute il prolungamento del contratto.

C’è un accordo sui tempi e sull’aumento di stipendio: prolungamento fino al 2029 e poi con adeguamento di contratto dagli attuali 1.8 milioni a 5, diventando con Lukaku il più pagato della rosa. Quello su cui però non c’è accordo è la clausola rescissoria: i suoi agenti la vorrebbero a 80 milioni, mentre il Napoli non vorrebbe inserirla e nel caso di apertura verso la richiesta ad una cifra attorno ai 120 milioni. Inoltre l’agente chiede anche uno scatto attorno agli 8-9 milioni in unica rata al terzo anno e infine non si è ancora discusso di commissioni.