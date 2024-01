Il futuro di Mourinho a Roma sembra essere tutto fuorché scontato, gli ultimi risultati hanno creato una sorta di gelo tra lui e la proprietà

Il futuro di Mourinho a Roma sembra essere tutto fuorché scontato, gli ultimi risultati hanno creato una sorta di gelo tra lui e la proprietà.

Una freddura totale tanto da tenere in stand by anche il rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo giugno. Con Tiago Pinto che si è chiamato fuori a fine calciomercato di gennaio, la palla, secondo il Corriere dello Sport, passa a quello che sarà il nuovo ds.