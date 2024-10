Rinnovo Vlahovic, novità importanti sul centravanti della Juve. Quale sarà il suo futuro?

Rinnovo Vlahovic, l’agente Ristic è a Torino: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo in scadenza di contratto nel 2026

Giovanni Albanese, su Sportitalia, ha fatto il punto sul calciomercato Juve riguardo al rinnovo di Vlahovic. Le sue parole.

RINNOVO VLAHOVIC – Da qualche giorno a Torino è arrivato il suo agente Ristic. Ci sono stati dei contatti con la dirigenza della Juventus, dopo lo Stoccarda. Ristic resterà a Torino anche nei prossimi giorni e dovrebbero esserci degli incontri con la Juve. Vlahovic sta riflettendo, in questo momento è più indirizzato verso la permanenza, lo ha sempre dimostrato in questi anni. A breve ci saranno altri incontri. La Juve non vuole ritrovarsi con Vlahovic nella prossima estate nella stessa situazione in cui si è ritrovata nella scorsa estate con Chiesa