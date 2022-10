Rinnovo Zaniolo, le tre strade per il nuovo contratto con la Roma

La Roma e Zaniolo ancora devono trovare l’accordo per il rinnovo di contratto, tre le strade per arrivarci

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nicolò non segna in campionato da gennaio motivo per cui i giallorossi possono aspettare per la firma. Il ritorno al gol per dare un senso alla firma, ma le strade devono per forza incontrarsi in qualche modo. Ridimensionare le richieste (4 milioni a stagione), la Roma le accetta oppure il classe ’99 inizia a segnare per diventare indispensabile.