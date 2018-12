Rinnovo Zielinski, incontro con gli agenti. Fiducia Napoli, nodo clausola

C’è fiducia in casa Napoli per il rinnovo Zielinski. Oggi si è tenuto un nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti del polacco

Rinnovo Zielinski, il Napoli incontra gli agenti del calciatore e si avvicina all’accordo con il centrocampista polacco. Già da mesi la società azzurra lavora per il prolungamento del contratto del polacco, ma non si è ancora giunti ad un’intesa. L’attuale vincolo contrattuale di Zielinski con il Napoli lo lega fino al giugno 2021 e le parti sono al lavoro per prolungare il rapporto. Questo pomeriggio si è tenuto un incontro tra gli agenti del centrocampista polacco e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli al centro sportivo di Castel Volturno per accordarsi sui dettagli decisivi.

Come noto l’attuale nodo della trattativa resta legata all’inserimento della clausola rescissoria, attualmente fissata a 65 milioni di euro e che il Napoli vorrebbe aumentare considerevolmente. Mancano ancora dei punti di incontro tra le parti ma resta grande ottimismo per la chiusura dell’operazione nel corso delle prossime settimane, visto che l’attesa per la firma verrà fatta durare ulteriormente. Fino a questo momento Zielinski ha realizzato 11 reti con oltre 84 presenze in maglia azzurra. Solo un mese fa erano queste le sue volontà ribadite ai microfoni di Polsat Sport: «Gli incontri con la società per il mio rinnovo sono in corso, vediamo cosa succederà. Il Napoli vuole una clausola rescissoria abbastanza alta, ma penso che troveremo accordo».