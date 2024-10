Rinvio Bologna Milan, Casini: «Vi svelo quando si recupererà la partita»

Rinvio Bologna Milan, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha annunciato febbraio come mese del recupero

Intervenuto a Radio Rai, Lorenzo Casini, presidente della Serie A ha parlato così del rinvio tra Bologna e Milan:

PAROLE – «Il mese in cui si giocherà il recupero di Bologna-Milan di Serie A, è previsto a febbraio: la data andrà definita sulla base dei risultati delle competizioni della Coppa Italia e di quelle europee. Questo è il programma al momento. Abbiamo seguito i commenti su questa vicenda, alcuni sensati, altri meno, poi c’è stata un’ordinanza di una pubblica autorità e su questo c’è una giurisprudenza consolidata, sia della giustizia sportiva sia di quella ordinaria, che un’ordinanza di un’autorità non può essere disattesa dal mondo dello sport. Campo neutro? Quello che abbiamo cercato di fare nel pochissimo tempo a disposizione, perché l’ordinanza è arrivata la sera di giovedì, è stato verificare il campo neutro, un’ipotesi non prevista dal nostro Regolamento e dal nostro Statuto, quindi sarebbe stata una novità importante. Ma con neanche 24 ore a disposizione gli stadi disponibili erano con una capienza molto inferiore a quella di Bologna, quindi ci sarebbe stato un disagio anche a quel punto per i tifosi che si sarebbero dovuti spostare, disagio per la squadra di casa, nonostante la disponibilità del Milan. Ringrazio peraltro le squadre, in particolare l’Empoli che aveva messo a disposizione lo stadio per provare questo. Alla fine abbiamo semplicemente seguito l’ordinanza e rinviato».