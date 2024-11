Copa del Rey, UFFICIALE il rinvio dell’intero calendario. Ecco il comunicato

Copa del Rey e Copa de la Reina rinviate causa le continue alluvioni che hanno colpito la Spagna nelle ultime settimane

Ora è ufficiale: vista la situazione delicata in Spagna Copa del Rey e la Copa de la Reina sono state rinviate. Ecco il comunicato della Federazione Calcistica Spagnola.

IL COMUNICATO

Diverse partite in programma questa settimana in entrambe le competizioni hanno nuovi orari confermati

A causa delle conseguenze causate da DANA, diverse partite previste per questa settimana nel primo turno della Her Majesty the King’s Cup, nel terzo turno della Her Majesty the Queen’s Cup e nel terzo turno della King’s Futsal Cup hanno avuto i loro orari modificato.

Nello specifico, il Giudice Unico delle Competizioni Non Ufficiali ha adottato la decisione di rinviare quattro partite della Copa del Rey e questi sono i nuovi orari ufficiali:

GIOCO NUOVA DATA ORA STADIO SD Ejea – Hercules de Alicante CF Giovedì 14/11/24 18:00 Stadio Mpal. Combattono Pontevedra CF-Levante UD Martedì 19/11/24 20:00 Stadio Mpal. da Pasarón Scuola CP Parla – Valencia CF Martedì, 26/11/24 19:00 Campo Las Americas Manises – Getafe CF Martedì, 26/11/24 19:00 Stadio Mpal. da Manises FC Jove Español – Real Sociedad Da determinare Stadio José Rico Pérez

Per quanto riguarda il Terzo Turno della Copa de la Reina – Iberdrola, due duelli modificano il loro programma come segue:

GIOCO NUOVA DATA ORA STADIO AEM SE – Villareal CF Mercoledì 20/11/24 19:30 Comune di Recasens CP Cacereño Femminile – Valencia Féminas CF Mercoledì 20/11/24 19:30 Manuel Sanchez Delgado

Per quanto riguarda il terzo turno della Copa del Rey Futsal: