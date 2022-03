Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventottesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 5 e domenica 6 marzo: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ennesimo turno consecutivo nel campionato cadetto che vedrà sabato il match clou nel derby lombardo tra Cremonese e Brescia. In precedenza, Pisa e Monza impegnate in trasferta a caccia di punti playoff mentre tra Parma e Reggina sarà sfida tra nobili decadute. Domenica spazio per la capolista Lecce sul difficile terreno di Perugia, il Benevento va a Cosenza, mentre in Ascoli–Frosinone in palio punti pesanti, così come tra Crotone e Alessandria nei bassifondi.

Sabato 5 marzo

Cittadella-Monza 1-1 (13′ Valoti, 38′ rig. Baldini) LIVE

Parma-Reggina 1-0 (20′ Brunetta) LIVE

Como-Spal 0-1 (32′ Vido) LIVE

Pordenone-Pisa 0-1 (26′ Torregrossa) LIVE

Cremonese-Brescia ore 16.15

Domenica 6 marzo

Vicenza-Ternana ore 15.30

Perugia-Lecce ore 15.30

Cosenza-Benevento ore 15.30

Crotone-Alessandria ore 15.30

Ascoli-Frosinone ore 15.30

CLASSIFICA

Lecce 52

Brescia 51

Cremonese 50

Pisa 49

Benevento 47

Monza 45

Frosinone 44

Cittadella 42

Ascoli 42

Perugia 41

Reggina 38

Como 36

Ternana 34

Parma 33

Spal 28

Alessandria 24

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12

