Ritiro Di Maria, NOVITA’ sul futuro dell’ala argentina. L’ex Real Madrid vuole fare CHIAREZZA

Ritiro Di Maria, NOVITA’ IMPORTANTI: l’ex Juve lascia l’Argentina, ma resta al Benfica. Ecco le mosse dell’argentino

Non è ancora arrivato il momento del ritiro per Di Maria. Il Fideo ex Juve, in base a quanto reso noto da Fabrizio Romano via Twitter, ha trovato ieri l’accordo col Benfica per restare per un’altra stagione.

L’argentino ha accettato la proposta del club portoghese e quindi giocherà fino al 2025. La finale di Coppa America, invece, sarà l’ultima partita di Di Maria con la maglia dell’Argentina.