Ritiro Milan 2024/2025, ecco il COMUNICATO UFFICIALE sul programma estivo rossonero

Ritiro Milan 2024/25, UFFICIALE il programma: l’ANNUNCIO del club rossonero su quella che sarà la preparazione estiva

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato quale sarà il programma relativo al ritiro estivo in vista della stagione di Serie A 2024/25. Di seguito la nota con tutti i dettagli, a partire dalla data del raduno a Milanello, fino agli allenamenti e alle amichevoli estive.

LA NOTA – I rossoneri torneranno a Milanello lunedì 8 luglio per il raduno sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Sarà un gruppo che vedrà i membri della prima squadra, non ancora impegnati con le rispettive nazionali, lavorare a fianco dei giocatori che comporranno il Milan Futuro di Daniele Bonera, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C e che esordirà ufficialmente ad agosto nella Coppa Italia di Serie C.

Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un’amichevole in Austria contro il Rapid Vienna prima del volo per gli Stati Uniti e la partecipazione al Soccer Champions Tour con tre amichevoli di cui una in questo mese di luglio.