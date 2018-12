River-Boca highlights e gol: le azioni salienti del match di ritorno della finale di Copa Libertadores

River-Boca highlights e gol: i momenti principali del ritorno della finale di Copa Libertadores 2018. Dopo il rinvio della gara in programma due settimane fa a causa dell’attacco al pullman del Boca nei pressi dello Stadio Monumental, le due squadre argentine sono finalmente pronte a sfidarsi nell’epilogo della Copa Libertadores. Ad ospitare la finale, dopo un accordo tra le varie federazioni, è il ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid.

Nella gara d’andata, giocata alla ‘Bombonera’ lo scorso 11 novembre, Boca e River pareggiarono col risultato di 2-2; ad entrambe le squadre servirà una vittoria per aggiudicarsi il principale trofeo del Sudamerica, in quanto le reti segnate in trasferta non hanno valore doppio (in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si prosegue con supplementari ed eventuali calci di rigore). Ecco i gol e gli highlights di River Plate-Boca Juniors:

RIVER-BOCA 0-1 – Dopo un bel passaggio Dario Benedetto scarica in rete all’angolino basso di destra. Bel lavoro di squadra comunque!