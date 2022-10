Rizzitelli Torino «Pellegri sta benissimo, deve giocare»

L’ex attaccante del Torino, Ruggero Rizzitelli, ha parlato del momento dei granata e dello stato di forma di Pietro Pellegri

Con il Torino ha giocato dal 1994 al 1996 ed è stato un attaccante che la porta l’ha vista sempre molto bene. Ruggero Rizzitelli è quindi qualificato per valutare Pietro Pellegri, che ha regalato la vittoria al Toro a Udine col suo primo gol in campionato, dopo che pochi giorni prima aveva già segnato in Coppa Italia contro il Cittadella.



IL MESSAGGIO DEL GOL – «Per prima cosa, ci sta dicendo che sta bene fisicamente. Poi aver giocato 2 gare consecutive in 6 giorni e aver segnato in entrambe le occasioni dà a un attaccante una ricarica di autostima incredibile. Lui le qualità le ha, le ha sempre avute. Ricordo ancora il suo primo gol in A a 16 anni alla Roma. É un bene per il calcio italiano averlo ritrovato. Fisicamente è un animale, è uno che non ha paura di niente: ora ha solo bisogno di trovare la continuità. Se Juric lo riterrà opportuno, il passo successivo potrebbe essere provare a giocarle tutte fino alla sosta del Mondiale».