Rodri: «Pallone d’Oro? Non avrei votato per Vinicius. Haaland può essere come Messi e Ronaldo»

Le parole di Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, dopo la vittoria del Pallone d’Oro 2024 e la sua ultima stagione. I dettagli

Rodri ha parlato dal palco della cerimonia dopo la vittoria del Pallone d’Oro 2024.

RINNOVO CONTRATTO – «Ora con l’infortunio non è la mia priorità. Voglio recuperare e vedremo. Mi piace vivere il presente e ho un contratto con il mio club, lì mi trovo molto bene. Ho ancora la passione per il campionato spagnolo, ma quello inglese è speciale. È un club in cui mi sento molto identificato, molto familiare e mi sento molto a mio agio. Dovrei pensare molto prima di andar via da lì».

FUTURO GUARDIOLA – «Vuoi essere circondato dai migliori e ci sarà un prima e un dopo Pep. Quando ho firmato mi hanno detto che Guardiola se ne andava, ma è molto ambizioso. Quando non ci sarà più, le cose cambieranno ma il City resterà il City».

MIGLIORE AL MONDO – «Messi, anche se non lo è più oggi. Adesso il più decisivo è Haaland, è l’unico che può avvicinarsi a questi due mostri in termini numerici. Erling è tranquillo, divertente, così come Grealish, bravissimo ragazzo. Il mio migliore amico è Kovacic».

VINCERE IL MONDIALE – «Sì, lo voglio, lo credo e lo desidero, ma abbiamo degli obiettivi prima, come la Nations League, ho già detto che vincere ti avvicina alla vittoria. È comunque importante mantenere la domanda fino al raggiungimento della Coppa del Mondo».

PALLONE D’ORO – «Dormo con quello, non lo porto in giro perché è pesante, ma mia mamma vuole metterlo all’ingresso. Per tutta la famiglia è una gioia immensa».

VINICIUS – «Sono rimasto incredulo perché stavo aspettando e mezza sala gridava: ‘Vinicius, Vinicius’… Provavo molto rispetto per il pubblico, mi hanno applaudito. Assenza Real? Una volta vinto, sarà il momento di divertirmi con la mia famiglia. Non penso alle persone che non sono venute e non hanno voluto godersi il Galà. Era meglio se ci fossero stati tutti, è tutto pieno di bambini e sarebbe stato bellissimo».

CHI AVREBBE VOTATO – «Carvajal secondo e Vinicius terzo».