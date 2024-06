Roma, il dato degli ABBONAMENTI è STRAORDINARIO. Dopo Mourinho, anche senza CHAMPIONS l’amore dei TIFOSI non è cambiato

Tutti i numeri sugli abbonamenti fatti registrare dalla Roma per la prossima stagione con De Rossi. I dettagli

Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulla campagna abbonamenti della Roma. Numeri stra-positivi, a segnalare la grande fiducia dell’ambiente nei confronti di Daniele De Rossi:

«Diciamolo onestamente, senza troppi giri di parole. Tutti si aspettavano un buon dato dalla campagna abbonamenti per la prossima stagione, ma probabilmente nessuno – forse neanche la Roma – si sarebbe mai aspettato questo bagno d’amore dopo una stagione tra alti e bassi. E un mercato che ancora non è partito. E invece i romanisti stanno facendo qualcosa di inspiegabile, un’ennesima prova d’amore, un’ennesima dimostrazione di fiducia per il club e per la squadra, anche grazie a De Rossi che ha preso il posto di Mourinho e ha mantenuto quel legame con la tifoseria. Oltre 30.000 abbonati dopo due settimane, incredibile».