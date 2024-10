Roma, come stanno Dybala e El Shaarawy? Le condizioni in vista dell’Inter

Roma, le condizioni di Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy in vista della ripresa del campionato dopo la sosta contro l’Inter

La Roma è scesa in campo oggi a Trigoria per l’allenamento in vista della sfida contro l’Inter alla ripresa del campionato e per l’occasione si è rivisto in campo Le Fée: il francese si è allentato con il gruppo, ma sempre con il tutore al ginocchio.

Discorso diverso invece per Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy: i due oggi non si sono allenato con il gruppo, ma hanno continuato il lavoro personalizzato per provare a tornare a disposizione di Juric per la sfida contro i nerazzurri.