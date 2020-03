Roma, lanciato l’appello ai tifosi dopo la donazione di Pallotta: aperta una pagina per raccogliere fondi da devolvere allo Spallanzani

Il presidente della Roma James Pallotta ha donato 50.000 euro all’ospedale Spallanzani per la lotta al Coronavirus, e adesso i giallorossi chiedono anche l’aiuto dei propri tifosi. La società ha lanciato l’appello tramite Twitter.

Aperta una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi da devolvere allo Spallanzani, che saranno utilizzati per acquistare materiale medico. Si confermano in prima linea, i capitolini, con le opere a fin di bene.