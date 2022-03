Mkhitaryan espulso nel finale della partita contro l’Atalanta, la Roma lo perde per la prossima giornata contro l’Udinese

Tegola per Mourinho e per la Roma per la prossima partita contro l’Udinese. Nel finale della partita contro l’Atalanta Mkhitaryan è stato espulso.

Doppia ammonizione, con il secondo giallo a partita ormai finita ed evitabile per l’armeno, e squalifica che sconterà nel prossimo turno.