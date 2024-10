Roma, Baldanzi: «Proteste tifosi? Finiranno solo in un modo, ecco come…»

Le parole di Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Tutti i dettagli

Tommaso Baldanzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Dinamo Kiev.

CONDIZIONI FISICHE – «Mi sento bene. Sono riuscito a fare tutta la preparazione e questo è importante per me, per noi. Sto bene fisicamente e mentalmente. La Dinamo è una squadra forte ma noi ci teniamo a fare bene».

SOULE’ – «Se passi da una squadra di più bassa classifica – con tutto il rispetto – a una di più alta classifica, ti serve un periodo di adattamento. Soulé ha qualità, è un calciatore fortissimo. Si sta inserendo piano piano e nel gruppo. Sicuramente, può fare benissimo».

PROTESTE TIFOSI – «In realtà, nello spogliatoio pensiamo alle partite, a cercare di giocare bene. Capiamo la Curva, perché non è un momento perfetto. Dobbiamo cercare di portarli dalla nostra parte e possiamo riuscirci solo con le prestazioni».