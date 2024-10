Roma, con la Dinamo Kiev basta un rigore procurato da Baldanzi: le pagelle

Roma, le pagelle di Tommaso Baldanzi dopo la prima vittoria stagionale in Europa League contro la Dinamo Kiev

La Roma trova la sua prima vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev al termine di una gara non semplice, decisa da un gol di Dovbkyk che realizza un rigore procurato da Baldanzi: proprio il giovane centrocampista ex Empoli è considerato dai giornali il migliore in campo. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Nel primo tempo è molto attivo. Risolve la gara con una giocata: il tunnel che spinge Mykhavko alla trattenuta da rigore».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Si procura il rigore realizzato da Dovbyk con un ottimo fraseggio nello stretto. Pericoloso a più riprese, attento anche in copertura: in ottima forma».

IL MESSAGGERO 7 – «Bravo, veloce e furbo nel procurarsi il rigore del vantaggio che gli vale mezzo voto in più. Dà sempre l’idea, partendo da destra e rientrando sul mancino, che possa inventarsi qualcosa. È più una sensazione che realtà, anche perché quando ha la palla buona tre contro due da servire a Pisilli, sbaglia il passaggio».