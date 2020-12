Roma, c’è un problema in porta: Pau Lopez e Mirante non convincono

La Roma potrebbe intervenire sul mercato di gennaio per provare a risolvere la grana portieri e trovarne uno di sicuro affidamento

I 23 gol subiti in 14 partite rendono la difesa della Roma la più battuta tra le prime dieci in classifica al pari di Lazio e Benevento. Sicuramente Paulo Fonseca non può essere contento della vulnerabilità della retroguardia giallorossa che, al netto di assenze pesanti causa infortuni e Covid, ha patito molto in questo avvio di stagione.

In più c’è da risolvere anche la “grana” portiere. Pau Lopez è stato definitivamente degradato a secondo portiere mentre Mirante non ha dato sempre sicurezza alla sua difesa e ora ha accusato anche un problema muscolare. Per questo motivo, nel caso in cui si riuscisse a piazzare il portiere spagnolo, la dirigenza romanista interverrebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Rimane in piedi l’ipotesi di uno scambio di prestiti con Sirigu del Torino, che nella gara contro il Napoli ha ritrovato una maglia da titolare dopo due turni che lo hanno visto cedere il posto a Milinkovic-Savic. Ma i granata sarebbero ancora disposti ad intavolare una trattativa.

Nel mercato estivo poi, la Roma cecherà ovviamente di mettersi al sicuro per un po’ di tempo, sempre se riuscirà a piazzare il portiere spagnolo. La strategia di mercato sarà completamente diversa: ci si muoverà per un big dei pali che probabilmente ha già fatto esperienza nel massimo campionato italiano. Ecco che i nomi sono importanti: si parla di Cragno o di Gollini dell’Atalanta oppure di Silvestri dell’Hellas Verona. Tutti offrono ampie garanzie. Tutti hanno mostrato le loro qualità e sono subito pronti senza doversi adattare al campionato italiano.