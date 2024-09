Roma, CHANCE da titolare per Soulé contro il Venezia

Lo stop di Paulo Dybala offre una possibilità dal primo minuto per Soulé nella sfida tra Roma e Venezia

La Roma ritrova Di Francesco nella sfida di campionato casalinga contro il Venezia. Ivan Juric dovrà dare continuità al 3-0 con l’Udinese, nella speranza però di non ripetere gli errori commessi contro il Bilbao.

Dybala ha alzato bandiera bianca per la sfida e dunque Soulé si ritrova una ghiottissima chance dal primo minuto in coppia con Pellegrini. Il capitano giallorosso è dolorante al ginocchio, ma farà di tutto per esserci. In caso contrario scalpita Baldanzi.