Roma, continua il mistero Hummels: zero minuti giocati

Il difensore tedesco fa fatica a ritagliarsi uno spazio con la maglia giallorossa. Ecco la situazione

Mats Hummels non ha ancora esordito con la Roma e Juric non sembra avere nei suoi programmi a breve termine l’impiego del tedesco. Una scelta che comincia a far sorgere dei dubbi.

Il cinque volte campione di Germania, campione del mondo e reduce da una stagione clamorosa contro il Borussia Dortmund sembrava poter essere il colpo in più per la difesa giallorossa.

Per quanto De Rossi aveva spiegato di come il giocatore fosse in ritardo di condizione, in pochi si sarebbero aspettati lo zero spaccato nella casella minuti, soprattutto un nome del suo calibro.

Inoltre il calciatore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è giù rimpianto a Dortmund dopo che senza il proprio baluardo difensivo il BVB hai subito ben 18 gol in 10 partite, numeri decisamente alti.