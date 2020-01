Roma, Cristante: «Servirà concentrazione per battere il Parma»

Le parole di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, prima dell’incontro di Coppa Italia con il Parma di D’Aversa

Intervenuto ai microfoni di Roma TV prima della sfida contro il Parma, Bryan Cristante ha presentato il match e ha parlato delle sue condizioni fisiche. Ecco le sue dichiarazioni.

«Come sto? Bene, sono contento e sono pronto. Mancanza di gol? Sì, abbiamo creato, ma basta un episodio che va male per perdere la partita. Quella contro il Parma sarà una partita difficile, dovremo essere concentrati per novanta minuti per vincere la partita».