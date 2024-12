Roma, ipotesi Davide Ancelotti per la panchina: papà Carlo lo spinge, la situazione con i Friedkin

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Roma, con l’ipotesi Davide Ancelotti che fa strada nella mente dei Friedkin

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta l’idea della Roma di affidare la panchina a Davide Ancelotti a partire dalla prossima stagione.

IDEA DAVIDE ANCELOTTI – «C’è anche l’ipotesi Davide Ancelotti, su consiglio di papà Carlo. Il legame dell’allenatore più vincente della storia del Real con la Roma è quasi di sangue. Per questo il pensiero che Davide possa un giorno allenarla lo emoziona. È evidente che Ancelotti jr non ha il palmares e l’esperienza di Allegri, ma se lavori tutti i giorni con i fenomeni del Real la vita diventa grande in un battito di ciglia. Un po’ quello che vuole riprendere a fare la Roma».