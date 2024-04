Roma, De Rossi: «Lukaku straordinario oggi, sul Milan...»

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo l’andata dei quarti di Europa League contro il Milan. Tutti i dettagli

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League terminata 0-1.

LUKAKU– «La gestione del pallone è stata per 65/70 minuti molto buona. Abbiamo tenuto bene palla e uscire nelle zone sguarnite. Abbiamo visto la miglior prestazione di Lukaku da quando sono qui, vorrei vedere sempre queste partite da lui».

IN COSA MIGLIORARE– «Siamo tornati a palleggiare bene. In alcuni casi la squadra meno forte può tenere di più il pallone. Bisogna avere il piede fermo, che non tremi. Ho sudato? Ci sono dei fari qui... Su cosa gli è piaciuto della sua squadra: “Mi è piaciuto il coraggio di tenere la palla ma anche la capacità di saper soffrire nel finale. Si può perdere o sbagliare ma l’atteggiamento visto nel derby o stasera bisogna tenerlo sempre, fin dalla prossima a Udine. Gare così vanno fatte anche in campi più piccoli».

MILAN– «Il Milan e i suoi campioni a sinistra non vanno di certo studiati. Bisognava fare di più da quella parte, abbiamo scelto El Shaarawhy ma anche Cristante era sempre lì vicino a raddoppiare. Ero tranquillo, sono stati bravi in campo. Prima della partita ho detto ai giocatori che mi fidavo di loro, sono orgoglioso di tutti, anche di quelli più blasonati e del loro atteggiamento».

