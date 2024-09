Fair Play Finanziario, STANGATA per una BIG ITALIANA. Chi ha superato i bilanci della UEFA?

L’UEFA ha fatto un annuncio sul Fair Play Finanziario delle novità: tra chi ha rispettato i bilanci e chi invece è SANZIONATO

L’UEFA ha annunciato che Inter e Milan hanno rispettato i requisiti del Fair Play Finanziario per la stagione 2023/24. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai due club milanesi, che hanno dimostrato di saper gestire le proprie finanze in modo responsabile.

Brutte notizie invece per la Roma che è stata sanzionata con una multa di due milioni di euro per non aver rispettato gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l’anno finanziario 2023. La Prima Camera del CFCB, l’organo di controllo finanziario dei club UEFA, ha continuato il monitoraggio dei 10 club che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24, tra cui la Roma.

Oltre a Inter e Milan, anche altri club europei come Monaco, Marsiglia, Paris Saint-Germain, Beşiktaş, Trabzonspor e Royal Antwerp sono stati ritenuti in regola con gli obiettivi finanziari intermedi.