Roma, delusione per Bonucci per il mancato trasferimento

Delusione per Bonucci per il mancato trasferimento alla Roma: decisiva l’influenza della piazza, contraria al suo arrivo

Il Corriere dello Sport questa mattina approfondisce il mancato approdo di Leonardo Bonucci alla Roma. Il difensore aveva già accettato la proposta di sei mesi per lasciare l’Union Berlino e trasferirsi a Trigoria. Avrebbe guadagnato più o meno la cifra che gli era stata garantita in Germania: un milione netto fino a giugno. Per accelerare l’operazione anzi aveva detto ai dirigenti tedeschi di essere pronto a rinunciare allo stipendio di dicembre. In questi giorni Bonucci aspettava solo la chiamata giusta per volare a Roma e firmare il contratto. Invece si è bloccato tutto.

C’è chi assicura che la sollevazione social di parte della tifoseria, contraria all’arrivo di un ex simbolo della Juventus, abbia inciso sulla valutazione della proprietà e anche di Mourinho. È un elemento, magari. Ma da solo, conoscendo lo stile imprenditoriale dei Friedkin, non basta a spiegare lo stop alla trattativa. Evidentemente Bonucci, che nel 2024 compirà 37 anni, non è stato considerato un investimento e neppure un rinforzo utile, neppure per l’immediato. Per il difensore – si legge – è stata una grande delusione.