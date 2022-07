Roma Dybala, tifosi euforici: a ruba la 21 della Joya

I tifosi sono pazzi del nuovo arrivato in casa Roma: la maglia numero 21 di Dybala va già a ruba negli store

Dybala come Cristiano Ronaldo. Oltre a essere stati insieme alla Juve i due condividono l’euforia di una piazza pazza per il loro arrivo. Era successi per CR7 in bianconero e anche ora con la firma di Dybala alla Roma.

I tifosi sono euforici per l’argentino e sia negli store e sia nel web ci sarebbero già file lunghissime per acquistare la sua maglietta. Numeri simili raggiunti soltanto dal portoghese ai tempo con la Juve. Lo scrive il Corriere dello Sport.