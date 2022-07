Roma Dybala, è lui l’unico nome di Mourinho per l’attacco

Mourinho è deciso e sicuro, vuole soltanto Dybala per il suo attacco dovesse andare via Nicolò Zaniolo

Mourinho vuole rinforzare la sua Roma in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese sta lavorando in ritiro blindato e ieri ha fatto la prima uscita stagionale.

Sul mercato ha le idee chiare e Tiago Pinto sta cercando di seguire le sue direttive. Dybala è il nome caldo e per lo Special One è lui l’unico nome per l’attacco giallorosso per alzare l’asticella. L’argentino arriverà soltanto in caso di cessione di Zaniolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.