Olanda, Dumfries: «Abbiamo un grande VANTAGGIO per gli Europei. Vi svelo la cosa più importanti per queste competizioni»

Denzel Dumfries ha parlato in vista dell’inizio dei campionati europei di calcio. Ecco le dichiarazioni del giocatore dell’Inter

Denzel Dumfries, esterno di Inter e Olanda, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a varie domande riguardanti naturalmente l’Europeo che si terrà dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

EUROPEI – «In questo periodo si giocano le partite in rapida successione, ma noi siamo pronti per l’inizio dell’Europeo. Penso che non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Assapori la fame di risultati, di vincere qualcosa. Ora abbiamo diversi giocatori che hanno già l’esperienza necessaria per le fasi finali dei tornei, quindi dobbiamo sfruttare questa cosa a nostro vantaggio»

ATTEGGIAMENTO – «La cosa più importante agli Europei o ai Mondiali è restare calmi. La dinamica del gruppo è molto buona. Abbiamo ragazzi che ne hanno già passate tante, ma anche giocatori che vivono tutto questo per la prima volta. Sono sempre me stesso, dentro e fuori dal campo. Il mio aspetto in campo non è quello che sono»

PUBBLICO – «È fantastico che i tifosi vengano a sostenerci. Per noi è una spinta in più per andare avanti. È sempre uno spettacolo bellissimo vedere la Legione Orange. Penso che abbiamo un pubblico molto bello. Abbiamo fatto molti progressi insieme. Abbiamo davvero imparato a dirci la verità. Non che diventiamo negativi, ma che segnaliamo gli errori reciproci per migliorarci a vicenda. È positivo anche per i giovani giocatori che ricevano feedback, ma che si sentano anche sicuri e fiduciosi nel segnalare gli errori agli altri»