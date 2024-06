Europei, il primo GOL del torneo è di Wirtz: ecco l’INCREDIBILE dato dietro alla rete della Germania alla Scozia

Dietro la prima rete dei campionati Europei di calcio c’è una curiosità che i più attenti avranno sicuramente notato

L’Europeo non poteva cominciare meglio per i padroni di casa. Al decimo minuto, Florian Wirtz ha sbloccato le marcature del match Germania Scozia, gara inaugurale di questi Europei in terra tedesca.

Il fuoriclasse del Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania con le Aspirine, ha segnato la prima rete di questo Europeo al primo tiro in generale di tutta la competizione. Insomma, verrebbe da dire “buona la prima” per Euro2024.