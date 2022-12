La Roma ritrova Dybala e Mourinho può sorridere

La Roma sta lavorando per il ritorno in campo e ieri ha ritrovato Dybala, Mourinho può sorridere con la Joya in campo la media punti si alza

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino sarà a Trigoria oggi per prepararsi in vista della sfida contro il Bologna. Il tecnico portoghese parlerà con lui e lo staff medico per capire come fargli iniziare il programma di allenamenti per non sovraccaricarlo. Il 4 si avvicina e lui deve essere in campo. Con la Joya in campo la media punti si avvicina quasi a 2 a partita e i gol arrivano a 1.55.