Roma, buone notizie per Ranieri: Dybala torna in gruppo! Le ultime in casa giallorossa

Roma, arrivano buone notizie per il neo tecnico Ranieri: Paulo Dybala torna in gruppo! Le ultime in casa giallorossa

Arrivano buone notizie in casa Roma, infatti Paulo Dybala continua a lavorare in vista della sfida di Serie A contro il Napoli. Dopo il lavoro differenziato di ieri, oggi secondo quanto riferito da Ilromanista l’attaccante argentino si sarebbe allenato parzialmente insieme al gruppo e nella giornata di domani dovrebbe essere insieme ai suoi compagni e quindi agli ordini del neo tecnico Ranieri, per preparare il big match di domenica 24 novembre alle 18 contro il Napoli.

Ranieri ha inoltre potuto abbracciare Koné, anche lui rientrato in gruppo dopo il ritorno nella Capitale. Anche nella giornata di domani lavoreranno insieme al resto della squadra con gli altri calciatori convocati dalle rispettive nazionali e in giro per il mondo.