Roma, Dzeko: «A Firenze non è mai facile, faremo il nostro gioco»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di RomaTV poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Roma. Queste le parole del bosniaco.

MATCH – «Vincere è importante sempre, è ultima partita prima della sosta. Sicuramente non sarà facile, ma dobbiamo giocare tutti per provare a vincerla, ma qui non è mai stato facile».

FIORENTINA – «Ho visto la loro ultima partita, corrono tanto e sono aggressivi. Giocano in casa e l’ultimo gol con l’Inter gli ha dato una spinta in più. Pensiamo a noi: prima di tutto dobbiamo essere aggressivi e dare tutti il 100%. Poi speriamo finisca bene»