Roma, esonero Juric: da Mancini a Lampard, riflessioni in corso e la scelta su De Rossi

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Roma dopo la sconfitta per 3-2 di Ivan Juric sul campo del Verona. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la Roma starebbe riflettendo sulla posizione di Ivan Juric dopo il ko per 3-2 sul campo del Verona.

La società giallorossa sta infatti valutando diversi nomi per il possibile sostituto, come Paulo Sousa, Roberto Mancini, Claudio Ranieri e Frank Lampard. Da escludere invece il ritorno di Daniele De Rossi nonostante il contratto ancora in vigore.